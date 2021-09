Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Sexualstraftat gesucht

Erfurt (ots)

Am Sonntag dem 22.08.2021 kam es gegen 04:30 Uhr zu einer Sexualstraftat an einer jungen Frau durch zwei unbekannte männliche Täter. Die Tat ereignete sich in der Erfurter Innenstadt, unweit des Fischmarktes. Im Rahmen der Auswertung von Videoaufzeichnungen im Bereich des Fischmarktes konnten Personen festgestellt werden, die möglicherweise Beobachtungen zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern gemacht haben können. Die abgebildeten Personen werden in diesem Zusammenhang dringend als Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben? Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die Beobachtungen oder Feststellungen zum Tatgeschehen gemacht haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt bittet dringend um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0361/57432-4602 entgegen. (JN)

