Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen

Erfurt (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Dieb in der Erfurter Innenstadt mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen hatte. Zwischen Samstagabend und Montagabend gelangte der Täter vermutlich während der Öffnungszeiten unbemerkt in den Lagerbereich eines Ladens am Anger. Mit einem Schlüssel aus dem Lager öffnete der Täter einen Tresor und stahl neben dem Bargeld zwei Geldkarten. Zur Tatortarbeit kam die Kripo Erfurt vor Ort zum Einsatz. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell