Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei sucht dringend Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen in der Blumenstraße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Gegen 05:05 Uhr erfasste ein 53-jähriger Taxifahrer im Kreuzungsbereich Blumenstraße/ Bergstraße eine Fußgängerin, die auf die Fahrbahn trat. Die 82-jährige Frau wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstanden mehr als 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0202026 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0)

