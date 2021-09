Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten angegriffen

Erfurt (ots)

Der Stadtordnungsdienst in Erfurt rief am Mittwochabend die Polizei um Hilfe. Sie waren in der Stauffenbergallee auf einem Supermarktparkplatz von einem 21-jährigen Mann angepöbelt worden. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von fast 3,5 Promille, sollte der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 21-Jährige dachte gar nicht daran und setzte zur Flucht an. Als die Polizeibeamten ihn daran hinderten, leistete der Betrunkene Widerstand. Er versuchte einen Beamten im Krankenwagen zu treten und beleidigte die Ordnungshüter fortwährend. Der Störenfried erhielt dafür gleich mehrere Anzeigen. (JN)

