Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verräterischer Geruch

Erfurt (ots)

Die Polizei erhielt gestern Mittag einen Zeugenhinweis. In der Krämpfervorstadt sei das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in eine würzige Wolke gehüllt. Die Polizei nahm sich der Sache an und ging dem Geruch auf die Spur. Tatsächlich nahmen die Beamten aus einer Wohnung eine unverkennbare Note von Marihuana wahr. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. In den vier Wänden des 18-jährigen Bewohners wurden mehr als 110 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Zudem entdeckten die Beamten einen Schlagstock, welcher zugriffsbereit am Eingang der Wohnung hing. Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann nun wegen Drogenhandels mit Waffen. (JN)

