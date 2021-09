Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupfertafeln wieder da

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 30.08.2021 berichtete die Landespolizeiinspektion Erfurt über den Diebstahl von Kupferplatten im Bereich des Leubinger Fürstenhügels. Wie sich herausstellte, waren hier keine Diebe am Werk. Da die Kupferplatten unzureichend angebracht waren, wurden die Platten von einer beauftragten Firma demontiert. In etwa einer Woche werden sie wieder ihren gewohnten Platz einnehmen. Die Polizei und der Eigentümer bedanken sich dennoch bei den aufmerksamen Anwohnern, die das Verschwinden der Tafeln gemeldet haben. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell