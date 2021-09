Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb überrascht

Sömmerda (ots)

Am Mittwochabend trieb sich ein Dieb gegen 19:20 Uhr in der Sebastian-Bach-Straße von Sömmerda in einem Garten herum. Dabei hatte er offensichtlich nicht mit dem Eigentümer des Gartens gerechnet. Dieser überraschte ihn, als er gerade einen Schlüsselbund von einem Garagentor stahl. Der unbekannte Mann flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 180 bis 185 cm groß und von schmaler, sportlicher Gestalt. Er hatte kurze Haare oder möglicherweise eine Glatze. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0202799 entgegen. (JN)

