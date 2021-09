Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17-Jähriger schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Ostumfahrung von Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer war von der Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung A 71 unterwegs. Als er an der Ausfahrt Roter Berg abfahren wollte, kam er mit seiner KTM ins Schlingern und stieß gegen die rechte Leitplanke. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein beschädigtes Motorrad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Ausfahrt für etwa 45 Minuten voll gesperrt. (JN)

