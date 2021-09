Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb im Kindergarten

Sömmerda (ots)

Ein dreister Dieb bediente sich gestern Nachmittag in einem Sömmerdaer Kindergarten. Während Kinder und Erzieher beschäftigt waren, betrat eine unbekannte Person den Kindergarten und stahl aus einem Raum unbemerkt die Handtasche einer Erzieherin. Der Täter gelangte so an ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisdokumenten sowie an verschiedene Schlüssel. Fußgänger fanden wenig später ein paar Straßen weiter einen Teil der Beute und übergaben sie der Polizei. (JN)

