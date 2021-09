Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwangspause

Erfurt (ots)

In Erfurt hatte es ein Dieb am Dienstag auf mehrere E-Scooter abgesehen. Die Mietroller standen allesamt am Moskauer Platz, als eine unbekannte Person sich an ihnen zu schaffen machte. Ohne Schaden zu verursachen, wurden alle Akkus ausgebaut und gestohlen. Der Wert der Beute wird auf 500 Euro beziffert. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell