Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Pension

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag brach am Dienstag ein Dieb in eine Pension in Ilversgehofen ein. Am Nachmittag gelangte er in zwei Wohnungen, indem er die Eingangstüren beschädigte. Neben einem Koffer und Bargeld, ließ er verschiedene elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern noch an. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell