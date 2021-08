Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tür beschädigt

Sömmerda (ots)

Vandalen hatten es am Wochenende auf eine Schule in Sömmerda abgesehen. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Gehwegplatte gegen die Eingangstür der Schule in der Albert-Einstein-Straße geworfen hatten. Die Tür wurde dabei beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. (JN)

