Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb im Keller

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Buttstädt stellte am Montagmorgen fest, dass sich ein Dieb in dem Keller seines Einfamilienhauses herumgetrieben hatte. Der Täter hatte leichtes Spiel, um in das Haus zu gelangen. Der Hausbesitzer hatte den Schlüssel von außen an der Kellertür stecken lassen. Der Dieb erbeutete mehrere Schlüssel sowie ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisdokumenten. (JN)

