Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Salomonsborn kam es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person schwer verletzt wurde. Nach erstem Erkenntnisstand versuchte der 83-jährige Geschädigte einem wartenden Zustellfahrzeug noch eine Sendung mitzugeben. Dieser Versuch wurde jedoch nicht bemerkt, wodurch der Mann schließich bei Anfahren des Fahrzeuges zu Fall kam. Hierbei verletzte er sich im Gesicht und musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer Informationen zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten Kontakt zur u.g. Polizeidienststelle aufzunehmen. (TH)

