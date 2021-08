Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrt missachtet

Sömmerda (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei Sömmerda über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich in Sömmerda an der Einmündung der Franz-Mehring-Straße zur Straße Am Kraftwerk ereignete. Der Fahrer eines Pkw Opel missachtete an dieser Stelle das Vorfahrtszeichen und fuhr gegen den sich auf der bevorrechtigten Franz-Mehring-Straße befindlichen Pkw VW. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 4500,- EUR. Verletzt wurde niemand. Gegen den Verursacher wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. (FR)

