Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe

Sömmerda (ots)

In den letzten Tagen brachen Einbrecher Am Rothenbach in Sömmerda in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Am späten Donnerstagnachmittag stellte eine 35-jährige Hausbewohnerin fest, dass Diebe das Schloss ihrer Kellerbox gewaltsam geöffnet und ihr Mountainbike der Marke Bulls gestohlen hatten. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf mehr als 500 Euro. (JN)

