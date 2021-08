Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichte Beute

Sömmerda (ots)

Leichtes Spiel hatte am Donnerstagnachmittag ein Dieb in Sömmerda. Auf dem Parkplatz eines Firmengeländes hatte es der Langfinger auf einen unverschlossenen Lkw abgesehen. In einem unbemerkten Moment bediente er sich aus dem Führerhaus und stahl ein Handy sowie zwei Tankkarten im Wert von mehr als 100 Euro. Der Dieb wurde zwar noch gesichtet, konnte aber die Flucht ergreifen. (JN)

