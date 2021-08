Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwarzfahrt endet im Gefängnis

Erfurt (ots)

Einem 24-Jährigen wurde gestern in Erfurt eine Schwarzfahrt zum Verhängnis. Er war durch einen Sicherheitsdienst ohne Fahrschein erwischt worden. Als die Polizei ins Spiel kam und die Personalien des Mannes überprüfte stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da er nicht in der Lage war die Geldstrafe von mehr als 1.000 Euro aufzubringen, wurde er in ein Gefängnis gebracht. Dort wird er voraussichtlich die nächsten zwei Monate verbringen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell