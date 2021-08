Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Erfurt (ots)

Am Mittwoch stoppte die Polizei in Erfurt gleich zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss. Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gegen 12:10 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße gestoppt. Ein Drogenschnelltest zeigte bei ihm ein positives Ergebnis für Cannabis an. Am Nachmittag geriet ein 25-jähriger BMW-Fahrer in der Martin-Niemöller-Straße in eine Verkehrskontrolle. Auch er stand unter dem Einfluss von Cannabis. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 24-jährigen Halter des Autos ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten statteten ihm kurzerhand einen Hausbesuch ab. Durch Zahlung von 300 Euro konnte dieser den Haftbefehl abwenden. (JN)

