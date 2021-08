Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichtkraftrad gestohlen

Erfurt (ots)

Viel Freude hatte ein 32-jähriger Mann aus Erfurt an seinem Kleinkraftrad nicht. Erst im letzten Monat hatte er das gelbe Motorrad der Marke Bullit Blueroc neu zugelassen. Am Mittwoch stahlen es Diebe zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr aus einem Hinterhof in der Iderhoffstraße. Das Leichtkraftrad hat einen Wert von 2.800 Euro. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. (JN)

