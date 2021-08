Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schule beschmiert

Erfurt (ots)

Unbekannte Schmierfinken richteten in der Brühlervorstadt zwischen Dienstag und Mittwoch Sachschaden an. Der Hausmeister einer Schule stellte am Morgen fest, dass an der Haupteingangstür der Schule sowie an der Turnhalle Graffiti angebracht worden waren. Mit verschiedenen Farben hatten die Täter Symbole und einen beleidigenden Spruch an die Wände gesprüht. Während der Anzeigenaufnahme wurden an einer Garage zwei weitere frische Graffitis festgestellt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

