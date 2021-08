Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hatten es Einbrecher auf einen Pizza Lieferservice in Ilversgehofen abgesehen. Zwischen 23:00 Uhr uns 06:00 Uhr zerstörten sie eine Fensterscheibe, um in den Laden zu gelangen. Die Täter durchwühlten die Inneneinrichtung und wurden fündig. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt. Am Tatort ließen die Einbrecher Spuren zurück, welche von der Kriminalpolizei gesichert wurden. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (JN)

