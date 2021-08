Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Sömmerda (ots)

Durch die Polizeiinspektion Sömmerda wurden am Mittwoch zwei Haftbefehle vollstreckt. Die Männer im Alter von 24 und 36 Jahren wurden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. wegen falscher Verdächtigung gesucht. Der 36-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe von mehreren hundert Euro aufbringen. Dem anderen Mann gelang es nicht, seine Geldstrafe von mehr als 2.000 Euro zu zahlen. Zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitsstrafe von über zweieinhalb Monaten wurde er noch am Vormittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (JN)

