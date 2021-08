Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Bankmitarbeiter sahnt ab

Erfurt (ots)

Eine 56-jährige Erfurterin wurde am Mittwoch Opfer von Betrügern. Am Nachmittag erhielt sie einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich als Sparkassenmitarbeiter aus. Er teilte der Frau mit, dass von ihrem Konto unberechtigt Geld abgebucht wurde. Um die Zahlungen zu stornieren, sollte sie sich zu Hause per Online Banking einloggen. Nichtsahnend kam die Frau der Aufforderung nach. Statt aber eine Abbuchung zu verhindern, überwies die Erfurterin den Tätern unbemerkt mehr als 10.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell