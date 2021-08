Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnmobile beschmiert

Erfurt (ots)

Schmierfinken waren in den vergangenen Tagen in der Körnerstraße am Werk. Sie beschmierten zwei Wohnmobile mit Nagellack und verursachten dadurch mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Schaden wurde gestern Nachmittag bemerkt und von den Geschädigten angezeigt. (CD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell