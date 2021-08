Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher schleppten kästenweise Wasser weg

Erfurt (ots)

Viel zu tragen hatten Diebe, die in zwei Keller in der Bodestraße eingebrochen waren. Die Einbrüche müssen in den letzten zwei Wochen geschehen sein. Erst gestern wurden diese bemerkt, nachdem ein Geschädigter aus dem Urlaub zurückkam. Aus den Kellern fehlten zehn Wasserkästen und verschiedenes Werkzeug. (CD)

