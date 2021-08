Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher getürmt

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher ergriff gestern Abend am Erfurter Wiesenhügel die Flucht. Nachdem es ihm gelang in eine Wohnung einzubrechen, musste er feststellen, dass er nicht alleine war. Der 72-jährige Bewohner verschreckte ihn, so dass er kurzerhand ohne Beute unerkannt das Haus verließ. (CD)

