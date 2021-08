Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss auf Pedelec

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer gestern Nachmittag, als er von Polizeibeamten in der Johannesstraße angehalten wurde. Ein Blick auf sein Gefährt reichte aus, um feststellen zu können, dass es zum "Schneller fahren" technisch manipuliert wurde. Es befanden sich auch keine Kennzeichen an dem Fahrzeug. Der Drogenvortest zeigte an, dass der Mann unterschiedliche Drogen eingenommen hatte. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige erstattet. Er musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. (CD)

