LPI-EF: Polizei sucht Zeugen zu Automatenaufbruch

Die Polizei in Sömmerda erhofft sich Hinweise von Zeugen zu einer Straftat in Waltersdorf bei Weißensee. In der Nacht zum 19.08.2021 brachen dort Unbekannte den Zigarettenautomaten in der Dorfstraße auf. Sie zerstörten ihn völlig und erlangten Beute im Wert von rund 1.000 Euro. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

