Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grüne Schwalbe weg

Sömmerda (ots)

Den Diebstahl seiner dunkelgrünen Schwalbe meldete ein 59-jähriger Mann aus Sömmerda gestern der Polizei. Er hatte die Schwalbe über das Wochenende an einem Fahrradständer in der Friedensstraße mit einem Kettenschloss gesichert. Am Montagnachmittag stellte er den Diebstahl fest. Der Wert des beliebten Zweirades wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. (CD)

