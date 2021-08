Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Traktoren wurden Ziel von Dieben

Landkreis Sömmerda (ots)

Mehrere Traktoren fielen am Samstag in Walschleben in das Visier von Dieben. Die Unbekannten stahlen von den Traktoren drei GPS-Sender und die dazugehörigen Geräte im Gesamtwert von ca. 24.000 Euro. Am frühen Samstagmorgen stellte man den Diebstahl auf dem Betriebsgelände fest. (CD)

