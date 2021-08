Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzungen in Erfurter Kneipe

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein bisher unbekannter Täter in einer Kneipe in der Erfurter Innenstadt das Portemonnaie eines 38-jährigen Mannes aus dessen Gesäßtasche zu stehlen, während dieser sich gerade erleichterte. Als der Geschädigte den Diebstahlsversuch bemerkte, gerieten beide Personen in einen handfesten Streit. Der Täter schlug dem Geschädigten dabei mehrfach ins Gesicht, sodass dieser letztlich im Krankenhaus behandelt werden musste. Bereits in der Nach von Freitag auf Samstag gerieten im selben Lokal zwei Männer in einen Streit. Der unbekannte Täter zog hierbei vermutlich ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte dem 33-jährigen Geschädigten ins Gesicht. Dieser musste wegen Atemwegs- und Augenreizungen in einem Erfurter Krankenhaus behandelt werden. Der Täter konnte mit einem Fahrrad flüchten, bevor die Polizei eintraf. (CP)

