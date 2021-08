Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugaufbruch

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde An der Lache in ein Kleinbus eingebrochen. Hierbei schlug ein Gangster die Scheibe der Fahrertür ein, durchwühlte den Innenraum des Fahrzeuges und entwendete in der Folge eine geringe Menge Münzgeld. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können bzw. verdächtige Personen beobachtet oder entsprechende Geräusche in dem Bereich wahrgenommen haben. Die Zeugen werden gebeten persönlich oder telefonisch beim Inspektionsdienst Nord oder jeder anderen Dienststelle vorzusprechen. (RH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell