Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spritztour endet zu Fuß

Sömmerda (ots)

Ein PKW fiel den Beamten am 21.08.2021, gegen 22:00 Uhr in Sömmerda, durch ein defektes Licht auf. Die Verkehrskontrolle ergab, dass sich am Fahrzeug die Kennzeichen eines anderen PKWs befanden. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich nicht nur falsche Kennzeichen am Fahrzeug befanden, sondern auch dass der verantwortliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (NP)

