Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hanfplantage an der Autobahn

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde heute von der Autobahnmeisterei darüber informiert, dass sich an der A71, am Parkplatz Erfurter Becken eine illegale Hanfplantage befindet. Bei der Absuche fanden die Polizisten 18, teils mannshohe, Hanfpflanzen. Unbekannte hatten offensichtlich Zeit und Mühe investiert und auf einer Lichtung, direkt an der Autobahn unterschiedliche Sorten gezüchtet. Im Rückhaltebecken fanden die Beamten eine Tauchpumpe samt Schlauch, so dass die Bewässerung der Pflanzen gewährleistet war. Wenn der Hobbygärtner nun zu seinem Versteck kommt wird die Ernüchterung groß sein, denn die grünen Lieblinge wurden geerntet und zur Erfurter Kriminalpolizei gebracht. (JS)

