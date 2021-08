Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder aus Kellern gestohlen

Sömmerda (ots)

Bei der Sömmerdaer Polizei zeigten gestern zwei Mieter den Einbruch in ihre Keller an. Aus einem Keller in der A.-Einstein-Straße stahlen Unbekannte ein Herrenrad im Wert von über 700 EUR. Um an das Fahrrad zu gelangen, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Abteil. Auf ein E-Bike hatten es Diebe in einem Keller in der Frohndorfer Straße abgesehen. Hier knackten die Unbekannten das Schloss und gelangten so an die Beute. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell