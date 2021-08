Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Restaurant eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda brachen Unbekannte in eine Pizzeria ein. Die Diebe beschädigten mehrere Fenster und Türen um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf über 2000 EUR. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. (JS)

