LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich in einem Keller am Schmidtstedterufer zu schaffen. Die Diebe gelangten in das Mehrfamilienhaus und in der weiteren Folge in den Keller. Dort brachen sie in eine Box ein stahlen zwei hochwertige Fahrräder. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf knapp 5000 EUR. Aus einem Garten in der Nordhäuser Straße wurde ebenfalls ein Fahrrad gestohlen. Das Damenrad hat einen Wert von knapp 500 EUR. (JS)

