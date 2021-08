Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mutwillig Autos beschädigt

Erfurt (ots)

In der Tschaikowskistraße warfen Unbekannte die Heckscheibe eines Autos ein. Mit einem Stein wurde die Scheibe zerstört und so ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Dellen und Lackkratzer verursachten Unbekannte bei einem parkenden Auto in der Rügenstraße. In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde das Auto beschädigt. Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 3000 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell