Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

In einen Imbisswagen brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag ein. Sie beschädigten den Wagen und gelangten so an eine Spendenbox, die sich im Imbiss befand. Nach bisherigen Erkenntnissen war das ihre einzige Beute. Auch ins Sportlerheim drangen ungebetene Gäste ein. Die Ermittlungen zu den Sachverhalten dauern noch an. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell