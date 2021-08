Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trio stiehlt zwei Fahrräder

Erfurt (ots)

Auf zwei hochwertige Fahrräder hatten es Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag in der Rudolstädter Straße abgesehen. Die drei Diebe knackten das Fahrradschloss und gelangten so an ihre Beute. Die Zweiräder haben einen Gesamtwert von knapp 4000 EUR. Von dem Trio fehlt jede Spur. (JS)

