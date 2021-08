Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher an der Tür

Erfurt (ots)

Gestern Abend erschrak die Mieterin eines Hauses in der Fr.-Engels-Straße, weil sich jemand an ihrer Wohnungstür zu schaffen machte. Die Frau befand sich in ihrer Wohnung und verursachte absichtlich Geräusche, so dass der Unbekannte sie bemerkte. Unverrichteter Dinge flüchtete der Einbrecher. Bei der Überprüfung der Tür stellte sich heraus, dass er mit einem Werkzeug versucht hatte, diese gewaltsam zu öffnen. Die Frau beschrieb den Unbekannten wie folgt: männlich, ca. 180 cm, normale Statur, Brille, Dreitagebart, dunkelblonde/hellbraune Haare, grau/braunes T-Shirt. Hinweise zu dem Täter nimmt der ID Nord entgegen: 0361/778400, Vorgangsnummer: 018933. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell