Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reingelegt

Erfurt (ots)

Eine 26-Jährige fiel am Samstag in der Innenstadt auf Betrüger herein. Die Frau wurde von dem Duo angesprochen und gebeten, einen 20 EUR Schein zu wechseln. Die Frau kam der Bitte nach und wechselte den Unbekannten das Geld. Es stellte sich danach heraus, dass es sich bei dem 20er um ein Falsifikat handelte. Die Betrüger waren dann aber mit dem echten Geld schon über alle Berge. (JS)

