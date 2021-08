Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeuge beschädigt

Erfurt (ots)

Mehrere Fahrzeuge wurden am Wochenende im Stadtgebiet von Erfurt beschädigt. Am J-Gagarin-Ring warfen Unbekannte drei geparkte Motorräder um. Die Zweiräder wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen, wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Ein komplettes Rad von einem Pkw demontierten Diebe in der Fr.-Engels-Straße. Sie ließen das Auto auf der Bremsscheibe stehen und verursachten so einen Schaden von mindestens 150 EUR. In der Blücherstraße machten sich Unbekannte an sechs geparkten Autos zu schaffen. Sie zerkratzten den Lack der Autos und dellten eine Tür ein. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. (JS)

