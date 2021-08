Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Erfurt (ots)

Freitagnacht gegen 01:15 Uhr kam es in der Wallstraße in Erfurt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 66-jähriger Mann von einem ca. 20-jährigen Mann angegriffen und schwer verletzt wurde. Der ältere Mann war auf einen Streit zwischen dem späteren Angreifer und einer Frau aufmerksam geworden und wollte diesen schlichten. Statt sich zu beruhigen, ging der junge Mann auf den älteren Mann los und schlug mehrfach auf ihn ein. Als der ältere Mann am Boden lag, trat der Jüngere noch mehrfach gegen den Oberkörper des Opfers. Der ältere Mann wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer konnte vor Eintreffen der Polizei fliehen. Zu der Schlägerei gingen mehrere Notrufe ein, jedoch konnten die Anrufer vor Ort nicht mehr angetroffen und später auch nicht mehr erreicht werden. Die Aussagen der Anrufer werden für die Ermittlungen zur Identität des Täters dringend benötigt.(TL)

