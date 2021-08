Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell in Kurve

Riethnordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Riethnordhausen in der Erfurter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte gegen einen Pkw Hyundai im Gegenverkehr. Hierbei wurde der Mopedfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200,- EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell