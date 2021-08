Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Der frühe Vogel...

Erfurt (ots)

Gleich zweimal wurden am Sonntag in den Morgenstunden alkoholisierte Radfahrer festgestellt. Zunächst wurde eine 27-jährige Frau im Bereich der Salinenstraße kontrolliert, welche es bei einer anschließenden Atemalkoholkontrolle auf einen Wert von 1,63 Promille brachte. Wenig später ging den Beamten ein 23-jähriger Mann an nahezu gleicher Stelle ins Netz, welcher die Vorleistung mit einem Wert von 2,07 Promille zu toppen versuchte. Nach erfolgten Blutentnahmen erwartet beide Radfahrer nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell