Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt (ots)

Am Samstag, dem 14.08.2021 gegen 03:30 Uhr stieg eine unbekannte männliche Person an der Haltestelle Anger in eine Straßenbahn Richtung Urbicher Kreuz und stellte eine im Gang stehende Bluetooth-Box fest. Der Besitzer dieser Box saß bereits auf seinem Sitzplatz und war abgelenkt. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb, nahm die Box an sich und verließ anschließend die Bahn. An der frischen Luft angekommen machte der Täter auf dem Absatz kehrt und betrat erneut die Bahn. Nun setzte er sich auf einen Sitzplatz neben den vormaligen Besitzer der Musik-Box und sprach diesen mit aggressiven Unterton an, er solle seine Wertgegenstände herausgeben. Dieser Aufforderung verlieh er mittels erheblicher verbaler Drohungen Nachdruck, weshalb der Geschädigte seine beiden Mobiltelefone an den unbekannten Täter übergab. Weiterhin verlangte der Unbekannte vom Geschädigten, dass dieser am Urbicher Kreuz mit ihm in die Straßenbahn Richtung Europa Platz umstieg. An der Haltestelle Drosselberg verließ der Täter die Bahn und ging in unbekannte Richtung davon. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell