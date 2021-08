Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrug vereitelt

Erfurt (ots)

Glück hatte gestern ein 78-Jähriger in Erfurt. Unbekannte sperrten den Rechner des Seniors und forderten für die Freigabe Geld. Der Mann wurde aufgefordert Googleplay Karten im Wert von 700 EUR zu erwerben. Der gutgläubige Rentner begab sich zu einem Discounter im Erfurter Süd-Osten. Die Kassiererin in dem Markt wurde hellhörig und warnte den 78-Jährigen vor der Betrugsmasche. Glücklicherweise entstand dem Senior so kein Schaden. (JS)

