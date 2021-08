Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dachrinne demontiert

Erfurt (ots)

In Stotternheim machten sich Diebe in den vergangenen Tagen an dem Zaun einer Firma zu schaffen und beschädigten ihn. So gelangten die ungebetenen Gäste aufs Grundstück und demontierten die Dachrinne vom Gebäude. Insgesamt wurden 6m verzinkte Dachrinne entwendet. Der Wert der Beute beträgt mehrere hundert Euro. (JS)

